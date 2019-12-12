Общество

Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым с 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки, сообщает RT. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

3 декабря Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках, позднее он был одобрен Советом Федерации.

По закону, работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить сотрудников о соответствующих изменениях.

После этого работник имеет право до конца 2020 года выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки и подать необходимо письменное заявление.