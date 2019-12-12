Общество

Региональные отделения Союза машиностроителей России подвели итоги работы за год

Региональные отделения Северо-Западного федерального округа Союза машиностроителей России подвели итоги работы за год. Основной темой совместного заседания в Санкт-Петербурге, которое провел первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, стало участие предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации национальных проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Александра Козловского.

Члены Псковского регионального отделения Союзмаша, куратором которого является Александр Козловский, представили итоги бизнес-проектов, реализованных в области реготделением. Советник куратора псковского «Союзмаша» Евгения Козупица в своем выступлении отметила, что важной задачей реготделения является выявление и активная поддержка одаренных школьников и студентов. Один из них - участник мирового турнира по робототехнике девятиклассник Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов приехал на заседание вместе с представителями Псковского «Союзмаша». Вместе со своей командой он представил собравшимся созданный ими программный модуль для промышленной сортировки отходов – более дешевый, чем западные аналоги.

Владимир Гутенев отметил актуальность проблемы сортировки отходов и выразил готовность передать технологию псковского школьника на рассмотрение в Ростех. Он также добавил, что Псковским региональным отделением активно ведется профориентационная работа, включая экскурсии на предприятия и проведение олимпиады «Звезда», которая только набирает обороты на территории области. Он отметил, что данные мероприятия и есть основной механизм к воспитанию гармонично развитой, социально ответственной и инициативной личности. Кроме того, Псковское региональное отделение стало лидером рейтинга по участию в общественных проектах региона.

По окончании заседания состоялось награждение членов региональных отделений СЗФО. Псковское отделение «Союзмаша» награждено медалью 1 степени «За доблестный труд».

Отметим, что на сегодняшний день псковское областное отделение «Союза машиностроителей» участвует в трех региональных проектах по поддержке занятости и производительности труда, в нацпроекте «Образование». Благодаря ему в рамках акции «Неделя без турникетов» промышленные предприятия региона посетили более 1200 школьников.

В регионе уже стало традиционным проведение Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая проходит на базе Псковского государственного университета при личной поддержке врио ректора вуза Натальи Ильиной.

Кроме того, по проекту псковского отделения «Союзмаша» на базе Псковского государственного университета при поддержке ЗАО «ЗЭТО» создан инжиниринговый центр. Он предусматривает специализированные программы обучения студентов в соответствии с потребностями предприятия, широкую стипендиальную программу, практику и гарантированное трудоустройство.

Добавим, что активным членом Псковского регионального отделения «Союз машиностроителей России» является губернатор Псковской области Михаил Ведерников.