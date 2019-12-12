Общество

21 тонну польских груш уничтожили в Острове

13 декабря в городе Остров Псковской области на полигоне твердых бытовых отходов в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем уничтожена 21 тонна незаконно ввезённых польских груш.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ранее в рамках межведомственного взаимодействия должностных лиц управления Россельхознадзора и Псковской таможни на автомобильной трассе, примыкающей к российско-белорусскому участку Государственной границы Российской Федерации, был задержан автомобиль, который осуществил незаконный ввоз в Псковскую область с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов продукции без документов.

При осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля государственными инспекторами Управления была выявлена партия свежих груш, общим весом 21 тонна, на маркировочных этикетках которых была указана страна происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого вынесено постановление об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа.