Общество

В Пскове для личного состава отдела по конвоированию проведена лекция о противодействии экстремизму

В отделе по конвоированию состоялась встреча личного состава с помощником начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими Михаила Федорова на тему: «Противодействие проявлениям коррупции, национализма, ксенофобии, политического и религиозного экстремизма».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе встречи Михаил Федоров отметил, что в настоящее время данная тема весьма актуальна, а в стратегии национальной безопасности Российской Федерации экстремизм, в том числе и религиозный, назван одним из основных источников угроз в сфере государственной и общественной безопасности страны.

Стороны поговорили о роли религии в современном мире, обсудили вопросы формирования веротерпимости. Особое внимание уделялось возможности подготовки личного состава в сфере профилактики и пресечения коррупции, национализма, ксенофобии, политического и религиозного экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В заключение встречи Михаил Федоров обратил внимание присутствующих на моменты личных взаимоотношений среди сотрудников, эгоизма, гордыни, почтения и любви. По его мнению, в уважительном отношении друг к другу, основанном на национальной толерантности, патриотическом воспитании, вере заложены основные факторы предупреждения распространения экстремистских течений.