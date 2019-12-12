Общество

В Псковской области ограничат продажу синтетической никотиносодержащей продукции несовершеннолетним

В Псковской области региональные власти выступят с законодательной инициативой запрета продажи продукции, содержащей синтетический никотин, несовершеннолетним. Об этом стало известно во время заседания региональной антинаркотической комиссии в понедельник, 16 декабря, на которой по поручению главы региона Михаила Ведерникова председательствовал руководитель УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Вопрос о распространении жевательной и иной продукции с содержанием синтетического никотина был рассмотрен в связи с сообщениями из разных регионов России, где из-за ее употребления несовершеннолетние причиняли значительный вред своему здоровью. Как отметил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, в Псковской области таких случаев выявлено не было.

«С точки зрения закона, такая продукция не содержит табак, поэтому запрет на ее распространение несовершеннолетним не действует. При этом содержание никотина в одной конфете может достигать до 100 миллиграммов», — акцентировал внимание Сергей Титов и добавил, что правоохранительные органы ведут проверочные и профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.

По решению региональной антинаркотической комиссии Комитет по здравоохранению Псковской области разработает методические материалы, которые наглядно будут показывать вред подобной продукции. Законопроект о запрете ее продажи уже введен в некоторых регионах России, поэтому Псковская область сможет использовать этот положительный опыт.

«Данный вопрос нам надо решить в кратчайшие сроки», — подытожил обсуждение вопроса Алексей Овсянников.

Во время заседания антинаркотической комиссии также были рассмотрены вопросы о комплексе мер, которые принимаются руководством четырех муниципалитетов по пропаганде здорового образа жизни и борьбе с употреблением наркотических веществ и алкоголизации населения. Работа Бежаницкого, Палкинского, Локнянского и Пустошкинского районов в этом направлении была признана удовлетворительной.

О проведении профилактических мер среди студентов доложила и.о. ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина. Руководитель опорного вуза региона отметила, что профилактическую работу ведут как студенческие волонтеры, так и кураторы студенческих групп и руководство университета. Особое внимание уделяется проверке общежитий.

«В новом учебном году при помощи современных экспресс-тестов были обследованы первокурсники вуза. По результатам исследования не было выявлено студентов, употреблявших наркотические вещества», — заметила Наталья Ильина и выразила готовность активно сотрудничать с правоохранительными органами.

В завершение заседания представители комиссии приняли план работы на 2020 год, в котором отражены основные аспекты межведомственного взаимодействия и работы региональных властей по противодействию распространения наркотических средств и профилактической работе.