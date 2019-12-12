Общество

В Пскове прошло ежегодное итоговое мероприятие «Доброволец Псковской области»

16 декабря 2019 года в СРП Простория прошло ежегодное итоговое мероприятие «Доброволец Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в торжественном мероприятии принял участие руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. От имени главы региона Михаила Ведерникова он поблагодарил волонтеров за самоотверженную работу, которая не проста, требует много времени, силы духа. «Вы — та надежда и опора, которой мы всегда будет помогать», — добавил он.

В рамках мероприятия восемь волонтерских организаций и семь добровольцев были награждены благодарственными письмами главы региона. Отмечены были те, кто оказывают медицинскую помощь и социальную поддержку населению, способствуют развитию экологических проектов, помогают сохранять объекты культурного наследия, заботятся о животных, пропагандируют здоровый образ жизни и патриотическое воспитание молодежи. Среди лучших — победитель всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» Екатерина Родина.

Фоторепортаж Вадима Боченкова.