Общество

Зоозащитная организация «Шанс» объявляет марафон добра «Пора домой!»

Зоозащитная организация «Шанс» объявляет марафон добра «Пора домой!».

«В нашем пункте передержки день ото дня становится все теснее. Мы давно перевалили за 150 подопечных. Пристройство идет медленнее, чем нам бы хотелось, поэтому мы объявляем марафон добра «Пора домой!», - пишут организаторы марафона в социальных сетях.

Они уточняют, что суть марафона заключается в том, чтобы пристроить собак «Шанса» в добрые руки. Сам марафон продлится ровно месяц, то есть 17 января будут подведены итоги, а именно:

Узнаем, сколько хвостатых друзей обрели дом;

Сколько новых помощников в пристройстве получил Шанс;

Самых активных и деятельных (а главное - продуктивных) участников марафона поощрим приятными сюрпризами;

А самым главным подарком станут места, которые освободятся для других бедолаг с улицы.

Чтобы принять участие в Марафоне «Пора домой!», нужно зарегистрироваться, заполнив анкету.



«Это не конкурс и не соревнования. Это наше с вами сотрудничество на благо бездомных животных. Нам не нужно никого спихнуть или "впарить". Нам очень важно, чтобы все наши подопечные попадали в по-настоящему добрые и надежные руки. Поэтому участники марафона в зависимости от уровня своей подготовки получат подробный инструктаж, что именно необходимо делать, чтобы успешно пристроить собаку», - обращают внимание организаторы.



К участию допускаются все желающие без возрастных и географических ограничений.