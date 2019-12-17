В псковском инфекционном отделении мамы больных детей должны спать на носилках и тумбочках

Во 2-ом инфекционном отделении Псковской городской больницы, помимо котлет с тараканами, мамы больных детей должны спать на носилках и тумбочках, пишет портал lifedd.ru.
Как отмечает портал «Жизнь ДД», секретный ингредиент в виде тараканов не главная проблема медицинского учреждения. Куда больше дискомфорта доставляет ночевка в палате.
На фотографиях, которые прислала женщина, - самодельная кровать из кушетки и тумбочки.
После таких ночей еще пару недель у женщин болят спины. «Там еще в некоторых боксах для мам предусмотрена не кровать, а топчан-конструктор, состоящий из узкой короткой кушетки и приставленной к ней тумбочки, на которой приходилось иногда спать вдвоем с ребёнком. После этого еще недели две все кости болели», - рассказала женщина корреспондентам lifedd.ru.
Вообще инфекционную больницу №2 в Пскове не жалуют. На просторах интернета о медучреждение пишут следующее:
«Попала по скорой и не по своему желанию ночью с высокой температурой. Такого хамства не испытывала давно. Медсестра, принимающая, с таким отвращением, сквозь зубы рычала в ответ, врач тоже пришла недовольная, хотя была более корректна в разговоре», - написала недовольная. (Орфография и пунктуация автора сохранены).
«Попали с ребенком 3 летним с высокой температурой. Предварительный диагноз орви и гипертермальный синдром. Температура 39.8 и плохо сбивается. Без исследований, без посева чувствительности к антибиотикам, назначили цефотоксин (побочный эффект - повышение температуры). Для стабилизации состояния назначили капельницы с реамбилином (побочный эффект - повышение температуры). Спустя 8 дней состояние не сильно улучшилось, несмотря на лечение. Точный диагноз так и не поставлен. В общем лучше туда не попадать. Либо нам так не повезло с врачом. А вот медсестры умнички», - написала корреспондентам lifedd.ru ещё одна недовольная мать. (Орфография и пунктуация автора сохранены).