Общество

Ряд рабочих встреч с секретарями и активистами первичных отделений «Единой России» провела в Пскове Елена Полонская

Ряд рабочих встреч с секретарями и активистами первичных отделений «Единой России» провела в Пскове заместитель секретаря регионального отделения партии, глава города Елена Полонская.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, единороссы обсудили вопросы реализации партийных проектов, внесли предложения о возрождении молодежного движения, об открытии в областном центре филиала Высшей партийной школы и о повышении статуса партийных секретарей.





Кроме того, речь шла о предоставлении жилья детям-сиротам, ремонте дорог и придомовых территорий, обеспечении детей местами в дошкольных учреждениях. Полонская подчеркнула, что в настоящее время обсуждается проект муниципального бюджета на 2020 год, и чтобы слушать и слышать людей, нужно вовлекать их в принятие решений по распределению средств на местах.



В завершение разговора Елена Полонская поздравила однопартийцев с наступающими праздниками и вручила сувениры. Она выразила надежду, что подобные встречи станут регулярными, а работа на благо псковичей будет еще более плодотворной.