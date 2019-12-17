Общество

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей продолжают курс встреч со студентами Пскова

Студенты Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета встретились с бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей. Встреча прошла в проектном офисе «Команды 2018» и собрала порядка 30 участников, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общение студентов и представителей поколения «серебряного возраста» началось с приветствия капитана отряда социального проекта «Тимуровцы» Тимофея Власова. Он поблагодарил гостей за то, что они нашли время и силы придти и рассказать обо всем, что с ними происходило, когда они были узниками концлагерей.

«Патриотическое воспитание предполагает то, что нам необходимо помнить, что было в прошлом. Поэтому мы просим вас поделиться с нами своими живыми, грустными, но полными надежды и человеческой силы, историями, а мы постараемся их сохранить, пронести через года и будем передавать детям и внукам», - обратился к бывшим несовершеннолетними узниками концлагерей Тимофей Власов.

Руководитель социального проекта Элина Калинина попросила собравшихся не забывать, что отряд «тимуровцев» всегда готов оказать посильную поддержку пенсионерам, и напомнила, что, если кому-то необходима помощь в уборке помещений, в домашних делах или просто захочется с кем-то пообщаться, то студенты с удовольствием откликнутся и всегда ждут заявок. «Не стесняйтесь подавать заявки, даже если нужно просто поменять лампочку и вы понимаете, что самостоятельно вам это сделать проблематично. Ребята рады вам помогать. Когда они к вам приходят, вы обязательно с ними разговариваете и что-то рассказываете - это тоже очень важно для них», - заявила Элина Калинина.

Руководитель областной организации бывших малолетних узников Раиса Кузина поблагодарила всех собравшихся и начала свое выступление со стиха Людмилы Голодяевской.

«Дети войны -

И веет холодом,

Дети войны -

И пахнет голодом…

Дети войны -

И дыбом волосы -

На челках детских -

Седые полосы!»

«Что такое война? Мы испытали это на себе. Мы прошли все ужасы концлагерей, где мы голодали, где фашисты лишили нас детства, мы не знали, что такое игрушки. Мы не держали в руках оружие, но мы точно знаем, что война приносит горе. На нас падали снаряды и бомбы, многие из нас видели смерть в совсем юном возрасте, это все было на наших глазах. Хочется сказать о том, что наше послевоенное детство было очень тяжелым, ведь после окончания войны нас считали врагами народа. А мы просто были ни в чем неповинными детьми, которым судьба уготовила вот такое детство», - рассказала Раиса Кузина.

Она заявила, что после войны бывших несовершеннолетних узников концлагерей не принимали ни в комсомол, ни в пионеры, ни в учебные заведения. Однако Раиса Кузина отметила, что позже произошли изменения, и в результате многие из них смогли получить высшее, среднее специальное образование.

Псковская областная общественная организация объединила бывших малолетних узников еще 7 февраля 1979 года. В самом начале она насчитывала 32 тысячи человек, сейчас в Псковской области осталось 5450 человек.

«2019 год принес нам очень много значимых мероприятий. 7 февраля мы отметили наше 30-летие. Вот так долго и дружно мы работаем коллективом уже много лет», - рассказала Раиса Кузина. Она отметила, что их общественной организацией проводится много встреч со студентами и школьниками.

Раиса Кузина подтвердила, что многие пенсионеры уже обращались к волонтерам, чтобы они помогли убраться в квартире, выбить тяжелые ковры. Студенты помогали мыть окна, ездили в районы и проводили там уборку снега, кололи дрова. «Но кроме всего этого мы с волонтерами много общаемся, встречаемся на природе, занимались уборкой мусора в городе. Молодежь также оказывает нам большую помощь по пользованию компьютером. Я лично обращалась к волонтерам по вопросам компьютерной грамотности», - рассказала руководитель областной организации бывших малолетних узников.

Она обратила внимание, что узники фашизма просят полного исполнения указа президента.

«Мы просим внести предложение по изменению и дополнению федерального законодательства о предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам на уровне льгот, как для участников войны. Сейчас мы приравнены к участникам войны, но такие льготы, положенные по статусу, нам не присвоены. Участников войны осталось очень мало, поэтому пришло время позаботиться о детях войны и бывших малолетних узниках», - заявила Раиса Кузина.

Далее слово было предоставлено заслуженному строителю России, почетному гражданину Пскова и бывшему малолетнему узнику Анатолию Васильеву, который рассказал о том, что ему пришлось пережить в связи со страшными военными событиями.

«Мне было уже 11 лет, когда началась война. Жизнь длинная и так устроена, что не все события остаются в памяти, но все самое тяжелое, что происходит с человеком, остается в памяти, как зарубка», - заверил Анатолий Васильев.

Первое, о чем он рассказал, - это паническое бегство населения. «Мама, сестра и я тоже бежали в сторону Ленинграда. Огромная толпа народа, рядом с колонной пастухи гонят коров, овец... Это зрелище, которое трудно описать», - рассказал бывший малолетний узник.

«Во время первой зимы 1941-1942 годов народ и город в целом оказался совсем не подготовлен к зиме. Никто не успел сделать никаких запасов, потому что немцы очень быстро оказались в Пскове после начала войны. От первой зимы запомнился только холод и голод. И все это происходило на фоне массовой гибели военнопленных», - рассказал Анатолий Васильев.

Встреча студентов и бывших малолетних узников концлагерей длилась больше часа. В завершении беседы студенты и пенсионеры пообещали еще не раз встретиться.

«Мне кажется, об этом очень важно говорить, на прошлом нужно учиться, чтобы в настоящем избежать ошибок. То, что нам рассказывают, - это страшно. Многие из нас каждый день проходят по улицам Пскова и не имеют никаких представлений о том, что на них происходило во время войны», - поделилась впечатлениями от встречи студентка ПсковГУ Ольга Веркиенко.