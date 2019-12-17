Общество

Псковский облсовпроф считает необходимым провести общественное обсуждение разработки регионального закона о петициях

Псковский областной совет профсоюзов будет настаивать на проведении общественного обсуждения возможности создания регионального законодательного акта о петициях, заявила лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова, комментируя ответ депутата Государственной Думы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского на письмо областного профсоюзного объединения с предложением о взаимодействии и сотрудничестве в этом направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В ответе Александра Козловского указывается, что законодательной основой в данной сфере является федеральный закон от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», который регламентирует порядок и гарантии рассмотрения обращений граждан и устанавливает, что граждане имеют право обращаться не только лично, но и направлять коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения, иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций. По мнению депутата Госдумы, таким образом, действующее законодательство предусматривает право граждан на коллективные обращения (петиции) и обязанность государства по их рассмотрению. Также Александр Козловский отмечает, что 25 апреля 2019 года на 32-й сессии Псковского областного Собрания депутатов законопроект о дополнительном регулировании рассмотрения петиций на территории Псковской области был отклонен. Тем не менее, он поблагодарил крупнейшую общественную организацию Псковской области за предложения, которые намеревается учесть в дальнейшей работе.

«Мы также благодарны лидеру псковских «единороссов» за внимание к поднятому нами вопросу, но по-прежнему считаем, что лучшим продолжением совместной работы будет публичное обсуждение разработки эффективных нормативных правовых актов по рассмотрению коллективных обращений граждан с точки зрения реагирования на них. Уверена, что мы должны изыскать возможности для организации такого диалога», - подчеркнула Ульяна Михайлова.