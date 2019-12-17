Общество

В Госинспекцию труда в Псковской области продолжают поступать сигналы о подозрительных телефонных звонках

Неустановленные лица от имени должностных лиц Государственной инспекции труда продолжают сообщать о проверках, предлагают платные услуги, приглашают в несуществующие отделы и филиалы ГИТ, рекомендуют приобрести за денежное вознаграждение необходимый пакет документов, занимаются распространением печатных изданий.

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что специалисты ГИТ консультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда и проводят контрольно-надзорные мероприятия абсолютно бесплатно.

Госинспекция труда располагается по адресу: г. Псков, ул. Новоселов, 11а и не имеет филиалов ни в городе Пскове, ни в городе Великие Луки, ни в других муниципальных образованиях региона.

Сведения о проверках работодателей и местонахождении ГИТ в Псковской области можно уточнить по телефонам 8(8112) 510007, 8(8112) 510012, 8(8112) 510013, 8(8112) 510014, 8(8112) 510020 или на нашем официальном сайте https://git60.rostrud.ru/.

Инспекция труда предупреждает о возможных действиях злоумышленников и просит работодателей быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.