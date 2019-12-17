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Общество

В Госинспекцию труда в Псковской области продолжают поступать сигналы о подозрительных телефонных звонках

17.12.2019 11:26|ПсковКомментариев: 0

 Неустановленные  лица  от  имени  должностных  лиц  Государственной  инспекции  труда  продолжают сообщать  о   проверках,   предлагают  платные  услуги,  приглашают  в  несуществующие  отделы  и филиалы ГИТ,  рекомендуют приобрести за денежное вознаграждение  необходимый пакет документов,  занимаются  распространением  печатных  изданий.

Государственная  инспекция труда в Псковской области напоминает, что специалисты ГИТ консультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства и  требований охраны труда  и проводят контрольно-надзорные мероприятия абсолютно бесплатно.

Госинспекция труда располагается по адресу: г. Псков, ул. Новоселов, 11а и не  имеет филиалов ни в городе Пскове, ни в городе Великие Луки, ни в других муниципальных  образованиях  региона. 

Сведения  о  проверках работодателей и  местонахождении   ГИТ  в  Псковской области  можно  уточнить  по телефонам 8(8112) 510007, 8(8112) 510012, 8(8112) 510013, 8(8112) 510014, 8(8112) 510020  или  на нашем официальном сайте https://git60.rostrud.ru/.

Инспекция  труда  предупреждает  о  возможных  действиях злоумышленников  и  просит  работодателей  быть  внимательнее  и  не попадаться на  уловки  мошенников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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