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Общество

82% компаний в России отпразднуют Новый год

17.12.2019 12:20|ПсковКомментариев: 0

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос работников из разных регионов России, включая Псковскую область, чтобы выяснить, как они относятся к корпоративам. Опрос проходил с 5 по 11 декабря среди 5 583 российских соискателей, которые работают в настоящий момент, либо у них был такой опыт в принципе (тогда они отвечали на вопросы про последнее место работы).

Так, 82% соискателей отметили, что в их компаниях устраивают новогодние корпоративы. Еще 38% празднуют день рождения компании, и 12% опрошенных обходятся без каких-либо корпоративных торжеств вовсе. Выше всего эта доля среди начинающих специалистов и представителей рабочего персонала. О корпоративах в честь дня рождения организации чаще упоминали соискатели из сфер туризма, гостиниц, ресторанов и добычи сырья.

Подавляющее большинство работников (83%) принимают участие в новогодних корпоративах. Однако в компаниях 21% респондентов посещение корпоративного праздника является обязательным. В большей степени это касается работников сфер науки и образования, управления персоналом, юристов, а также топ-менеджеров.

Каждый третий опрошенный отметил, что в его компании есть практика разделения корпоративов в зависимости от разных отделов компании. Выше всего эта доля среди представителей профобластей безопасности, медицины и фармацевтики.

В 51% случаев все расходы на проведение новогодних корпоративов компании берут на себя. Однако 37% работников все-таки вынуждены частично компенсировать затраты на организацию корпоративного праздника, и 12% участвуют в корпоративах за свой счет. Чаще перекладывают финансовую ответственность на плечи сотрудников в госсекторе и НКО, а вот для большинства представителей маркетинга и рекламы, строительства и недвижимости, IT и интернета новогодние корпоративы устраивают компании.

Традиционно большая часть новогодних корпоративов проходит в ресторанах, кафе или столовых (56%). Чуть менее популярны внешние площадки (клубы, лофты и т.п.) – 27%.  На рабочих местах и в офисах празднуют еще 15% опрошенных. В разрезе профессиональных областей чаще всего на работе отмечают Новый год специалисты из сферы искусства и массмедиа, отдельные помещения чаще арендуют соискатели из туристической, добывающей и IT сфер.

Интересно, что 72% работников выбрали бы денежную премию взамен проведения новогоднего корпоратива, если бы у них появилась такая возможность. Лишь 18% выбрали бы празднование. За корпоратив чаще «голосовали» представители сфер закупок, продаж и госсектора. Денежная премия больше заинтересовала специалистов сферы искусства и массмедиа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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