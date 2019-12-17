Общество

Самый интеллигентный комик шоу «StandUp» выступит в Пскове 23 декабря

23 декабря с сольным концертом в Пскове выступит комик Иван Абрамов.

Коллеги называют Ивана Абрамова самым интеллигентным комиком проекта. А юмор артиста классифицируют как эстетически-приятный. Вот и на этот раз зрителей сольного концерта Ивана Абрамова ожидает неповторимый микс из ярких образов, знакомых ситуаций, тонкого юмора и музыкальных импровизаций. Такой коктейль придется по вкусу даже самому изыскательному гурману юмора.

После удачного старта в КВН, Иван продолжил сольную юмористическую карьеру в шоу «StandUp». И здесь артисту очень пригодилось полученное еще в школе музыкальное образование. Иван является единственным музыкальным комиком в шоу — свои монологи он подкрепляет игрой на музыкальных инструментах. По мнению артиста, именно так удается говорить о серьезных вещах с юмором. «StandUp» для Ивана Абрамова это возможность говорить на тему, волнующую тебя, нести в зрительский зал разумное, доброе,вечное. И, конечно, смеяться! Во время сольного концерта Ивана Абрамова не обойдется без сюрпризов.

23 декабря БКЗ Филармонии

Начало в 19.00

18+