Дед Мороз и Снегурочка расскажут юным пешеходам о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей в Пскове

18 декабря в 11.30 на станции Псков состоится профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма, а также дорожно-транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре.
В преддверии Новогодних праздников и детских каникул Дед Мороз и Снегурочка напомнят юным жителям Пскова о правилах поведения при пересечении железнодорожных путей, а также оставят добрые пожелания водителям транспортных средств с напоминанием необходимости соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов, раздадут информационные материалы и сувениры.
Начало мероприятия в 11.30
Адрес: г.Псков, железнодорожный переезд у автовокзала (Вокзальная ул., 19а).