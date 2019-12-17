Общество

Дед Мороз и Снегурочка расскажут юным пешеходам о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей в Пскове

18 декабря в 11.30 на станции Псков состоится профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма, а также дорожно-транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре.

В преддверии Новогодних праздников и детских каникул Дед Мороз и Снегурочка напомнят юным жителям Пскова о правилах поведения при пересечении железнодорожных путей, а также оставят добрые пожелания водителям транспортных средств с напоминанием необходимости соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов, раздадут информационные материалы и сувениры.

Начало мероприятия в 11.30

Адрес: г.Псков, железнодорожный переезд у автовокзала (Вокзальная ул., 19а).