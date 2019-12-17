Общество

Активисты Совета ветеранов и Союза пенсионеров Псковского района побывали на экскурсии в Псковском агротехническом колледже

По приглашению руководителя образовательного учреждения, активные ветераны и пенсионеры Псковского района отправились в Псковский агротехнический колледж с целью ознакомиться с историческим музеем учебного заведения, который среди преподавателей и студентов именуется «народный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

В начале встречи заведующий музеем Виктор Смирнов провел небольшую экскурсию по экспозициям, размещенным в коридоре старинного здания. Он рассказал об истории создания учебного заведения, показал выставку старинных фотографий Пскова и стену памяти, посвященную погибшим в годы Великой Отечественной войны псковичам. Кроме этого, здесь же теперь размещена экспозиция героям-десантникам 6-й роты и персонально одному из них – бывшему учащемуся колледжа Денису Зинкевичу.

Затем, перед участниками поездки открылись двери «народного» исторического музея, состоящего из трех помещений, в которых размещены постоянно действующие экспозиции. Зал, посвященный советскому периоду нашего государства, комната, рассказывающая об организации учебного процесса в Псковском сельскохозяйственном техникуме и фотовыставка, посвященная освобождению города Пскова и очень проникновенная экспозиция с диорамой освобождения Пскова и находками времен войны, найденными на полях сражений в Псковской области.

Никто из посетителей музея не остался равнодушным от увиденного, и итогом данного посещения стали несколько благодарственных надписей в книге посетителей музея.

С участниками поездки встретился директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин. Он рассказал о том, кого и как обучают сегодня в учебном заведении, о планах на будущее и перспективах развития образовательного учреждения.