Общество

Областной комитет по труду и занятости: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная

«По нашей оценке, ситуация на рынке труда достаточно стабильная, с точки зрения регистрируемой безработицы, вакансий, которые заявляют работодатели», - заявил руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

Со слов Сергея Аржанникова, в этом году в службу занятости за услугами обратилось более 42 тысяч жителей Псковской области, чуть более 6 тысяч были трудоустроены, а в поиске работы обратилось 11 тысяч человек. На 1 декабря на учете находится 1978 безработных, 1586 из них получают пособие.

«Все мероприятия и государственные программы у нас обеспечены финансированием. Нужно сказать о том, что на протяжении последних 5-9 лет, несмотря на то, что сложная ситуация с финансовым бюджетом, на наши мероприятия средства никогда не уменьшались», - заявил руководитель комитета по труду и занятости Псковской области.

Он также рассказал, что 2009 году уровень регистрируемой безработицы составлял 2,9, а на первое декабря уже 0,6. Количество зарегистрированных безработных было более 11 тысяч, а сегодня чуть менее 2000. На ноябрь 2019 года уровень безработицы в РФ составил 0,8, в СЗФО 0,7, а в Псковской области 0,6. «Это говорит о хорошей и стабильной ситуации в нашем регионе», - заявил Сергей Аржанников.

С его слов, сейчас работодатель и соискатель активно использует портал «Работа в России». «В принципе, функция службы занятости как посредника когда-то может полностью себя изжить. На сайте есть возможность разместить свое резюме, у работодателя есть возможность его увидеть, связаться и договориться о собеседовании», - заключил Сергей Аржанников.