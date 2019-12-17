Общество

Как в Псковской области предпенсионерам получить сертификат на бесплатное переобучение?

В Псковской области комитетом по труду и занятости сформирована нормативная база, которая основывается на обучении предпенсионеров с помощью сертификата. Сейчас в Псковской области 18 образовательных организаций различных уровней, из них 11 занимаются переобучением предпенсионеров. Об этом рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

Чтобы пройти переобучение, предпенсионеру на свободном рынке труда нужно обратиться в отделение службы занятости и оформить там заявление. Каждый обратившийся предпенсионер может выбрать любой курс из нормативной базы комитета по труду и занятости Псковской области. «У нас есть реестр организаций и образовательных программ, всего их порядка 700. Затем мы получаем подтверждение и выдаем предпенсионеру документ, в котором написано, что такой-то человек желает получить рабочую специальность или пройти профессиональную переподготовку по такой-то специальности», - рассказал Сергей Аржанников.

С полученным документом необходимо придти в образовательную организацию, там будут оформлены все документы для обучения. По этим документам выделяются средства на обучение и на стипендию предпенсионеру, если он не работает.

«Средства есть, никаких проблем с оплатой обучения нет. Нормативный показатель на год был заявлен - 256 человек, но он был сформирован на основе стоимости обучения в Москве. А у нас средняя стоимость гораздо меньше. Вот и получилось, что на сегодня предпенсионерам у нас выдано 640 сертификатов. К 13 декабря 562 человека уже завершили обучение. Порядка 14 млн уже возмещено образовательным организациям, которые проводили обучение», - заключил Сергей Аржанников.