Общество

Роспотребнадзор забраковал каждый 10-й предмет одежды

Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе-сентябре, выяснили «Известия».

В информации ведомства о результатах проверок уточняется, что к категории «одежда» инспекторы не относили меховые изделия. Их браковали гораздо реже - только 5,4% от проверенных образцов.

Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе-сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. По словам экспертов, самые распространенные нарушения - использование опасных тканей и подделки мировых брендов.

Тем не менее, несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas.

«Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платежеспособный спрос остается низким, такие товары пользуются высоким спросом», - сказал исполнительный директор «Союзлегпрома» Игорь Ульянов.