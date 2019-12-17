Общество

Лучевая терапия станет доступнее для россиян

Конформная дистанционная лучевая терапия вошла в базовую программу ОМС. Об этом сообщила начальник управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева. В целом, финансовое обеспечение по профилю «онкология» в 2020 году составит 271,3 млрд рублей, рост - 35,4% к уровню 2019 года. В том числе, дополнительно выделено 115 млрд рублей в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (в 2019 году -70 млрд рублей).

Ольга Царева пояснила, что увеличение финансирования по направлению онкология направлено на решение конкретных задач.

Во-первых, на погружение метода конформной дистанционной лучевой терапии в базовую программу ОМС выделяется 10,6 млрд рублей.

Во-вторых, на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи, дополнительно будет затрачено 95 млрд рублей. «Химиотерапия качественными препаратами должна быть максимально приближена к месту жительства пациента», – сказала Ольга Царева.

В-третьих, в 2020 году планируется рост объемных и стоимостных показателей хирургической помощи при лечении онкологических заболеваний. На эти цели выделено 9,4 млрд рублей, нормативы финансовых затрат на оказание помощи в круглосуточных стационарах вырастут на 31,5% и на 10% в дневных.

Председатель ФОМС Наталья Стадченко отметила, что за целевым расходованием средств по данному направлению будет установлен особый контроль. «С самого начала 2020 года ФОМС будет анализировать отчеты по использованию этих денег в регионах ежемесячно. Выделенные финансы должны тратится эффективно на действительно качественное лечение и расходоваться в полном объеме», – подчеркнула она.

Кроме того, с 2020 года метод протонной терапии из клинической апробации погружается в раздел ВМП вне базовой программы ОМС, объем предусмотренных на это средств бюджета составляет 5 млрд руб. Еще одна новация – участие частных медицинских организаций в оказание ВМП вне базовой программы, в 2020–2022 годах на эти цели предусмотрено 2,5 млрд руб. ежегодно.

Для развития направления профилактики и ранней диагностики онкологии с 2020 года медицинских работников будут премировать за обнаружение рака. Денежные выплаты стимулирующего характера будут выплачиваться медработникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. «Стоимость этой программы - 1,2 млрд рублей. Размер выплаты – 1 тыс. рублей за каждый случай. Условия предоставления бюджетных трансфертов каждому конкретному региону, включая определение порядка денежных выплат, будут устанавливаться правительством России», – сказал начальник финансово-экономического управления ФОМС Антон Устюгов.

Ольга Царева пояснила, что денежные средства медицинским работникам будут выплачиваться только при соблюдении определенных требований. «Обязательным условием является соблюдение сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение, выполнения диагностических и иных исследований. И только при подтверждении диагноза, медицинская организация получит эти средства. Все устроено таким образом, что должна четко и слаженно сработать вся система раннего выявления онкологических заболеваний», – заявила она. В ФОМС пояснили, что эта мера призвана простимулировать врачей проявлять онконастороженность и должна увеличить процент выявленных случаев развития опухоли на ранней стадии, когда высоки шансы на эффективное лечение.