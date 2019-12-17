Общество

Среди прошедших переобучение предпенсионеров Псковской области 73% женщин

Почти 73% из всех предпенсионеров, которые прошли профессиональное переобучение в 2019 году в Псковской области, женщины. Вероятно, это связано с большей популярностью обучения и повышения квалификации по профессиям социальной направленности. Об этом сегодня, 17 декабря, рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников в ходе пресс-конференции в общественному пресс-центре ПЛН.

Сергей Аржанников также рассказал, что 22,7% обучившихся предпенсионеров - это люди, имеющие высшее образование, 51,7% имеют среднее специальное образование, а 25,6% окончили только школу.

28% из всех обучающихся хотели получить новую рабочую специальность, 50,5% - это профессиональная переподготовка, то есть когда человек, который уже занимает рабочее место пришел с целью повышения своих компетенций, а 25,8% - это люди, которые прошли повышение квалификации.

6 организаций в Псковской области самостоятельно заключали договоры с образовательными организациями для обучения предпенсионеров. По этим договорам обучили 86 человек. 180 предпенсионеров из всех обученных - это те, кто самостоятельно обратился в службу занятости для того, чтобы пройти обучение, остальные 374 человека были направлены работодателем.

Региональный проект в рамках национального проекта «Демография» начал действовать в 2019 году в связи с тем, что началась реализация пенсионной реформы. Профессиональное переобучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста направлено на то, чтобы поддержать тех граждан, которые находятся в этом возрастном периоде, необходимо дать им компетенции, чтобы они продолжали работу а те, кто находится на свободном рынке труда могли приобрести новую специальность, найти место работы, повысить квалификацию или пройти переподготовку.

«Федеральный бюджет выделяет достаточно значимые средства на эти цели. На этот год Псковской области было выделено 16,6 млн рублей. Самое хорошее для нас то, что софинансирование из областного бюджета составляет 1%. Это очень важно для области, не нужно тратить из регионального бюджета значительны средства», - рассказал Сергей Аржанников.