Общество

Псковский район самостоятельно решит вопрос с обеспечением новых детских садов инвентарем и оборудованием

Вопрос с приобретением инвентаря и оборудования для вновь построенных детских садов администрации Псковского района придется решать самостоятельно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 17 декабря, на заключительном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

«Псковскому району выделяются значительные средства на строительство и открытие новых дошкольных мест. Это самодостаточный район, и вопрос с покупкой оборудования здесь смогут решить самостоятельно», - пояснила она.

Вера Емельянова подчеркнула, что есть правила по реализации профильной программы, в которой все тонкости прописаны. «Есть соглашение с районом, есть обязательства, и если проблема возникла, профильный комитет может и должен ее решить в рабочем порядке», - добавила она.

Вера Емельянова уточнила, что в совокупности Псковский район освоит около 300 млн рублей по проекту строительства и открытия новых дошкольных мест. «Самое главное, что сады у нас строятся и открываются», - заявила она.

Напомним, вопрос об обеспечении инвентарем и оборудованием вновь построенных детских садов в Псковском районе поднимался 9 декабря на первом заседании согласительной комиссии по проекту бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период.

Смотрите также Согласительная комиссия по проекту бюджета проработает вопрос об обеспечении инвентарем новых детских садов в Псковском районе

Глава района Наталья Федорова уточнила, что в следующем году в муниципалитете откроется три новых детских сада на 510 мест, но у района возникла сложность, связанная с тем, что все эти объекты практически одновременно необходимо запустить в работу. По ее словам, на покупку игрушек, кроватей, посуды, стульчиков для кормления, пеленальных столов, а также оборудование медицинских кабинетов необходимо 9 миллионов рублей.

Администрация Псковской области взяла вопрос на проработку, чтобы к последнему заседанию согласительной комиссии озвучить свои предложения.

Наталья Федорова на сегодняшнем заседании уточнила, что администрация Псковского района сумела снизить сумму до шести миллионов.