Общество

88,7% предпенсионеров Псковской области прошедших переобучение трудоустроены

Есть соглашение, которое подписывает губернатор Михаил Ведерников с Минтруда, в нем есть целевые показатели. По этим показателям 85% обученных предпенсионеров должны иметь или получить работу. На текущий момент в Псковской области этот показатель достиг 88,7%. Об этом в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников.

«Недавно появилась новая норма: переобученные должны быть трудоустроены в течение года. У нас этот целевой показатель выполняется», - рассказал Сергей Аржанников.

Он поделился тем, что преденсионеры, которые находятся на свободном рынке труда снижают эти показатели. «Ведь они не имеют работы, теперь они переобучились и нужно их трудоустроить. Мы им стараемся помогать всеми возможными способами, за этим следит и губернатор Псковской области, и министерство», - заявил председатель комитета по труду и занятости.