Общество

Сотрудники комитета по здравоохранению посетили Псковскую инфекционную больницу в ответ на жалобы пациентов

17 декабря сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области посетили Псковскую инфекционную больницу в ответ на жалобы пациентов о ее состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, по итогам тщательного осмотра больницы сотрудниками комитета были отмечены чистые помещения с косметическим ремонтом, новые матрасы, состояние палат и кабинетов удовлетворительное.

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Напомним, 14 и 16 декабря поступили жалобы от пациентов больницы на присутствие тараканов, самодельные кровати и грязные матрасы.