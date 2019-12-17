Общество

Дмитрий Шахов принял участие в заседании Координационного Совета российских омбудсменов

В Москве состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав потерпевших в уголовном и административном процессе. В этом важном ежегодном мероприятии принял участие псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе омбудсмена, в рамках заседания прошло всестороннее обсуждение актуальных вопросов защиты прав потерпевших в уголовном и административном процессе, соблюдения прав потерпевших при производстве предварительного следствия, обеспечения гарантий прав потерпевших на доступ к правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела. В мероприятии принимали участие 77 российских уполномоченных по правам человека, представители Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры России, федеральных органов исполнительной власти, правозащитного сообщества.

В своем выступлении уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что потерпевший является ключевой фигурой в юрисдикционном процессе. «С его заявления во многом начинается уголовное судопроизводство. Число потерпевших сегодня исчисляется миллионами. В 2018 году более 1,5 миллиона человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного процесса», — сказала Татьяна Москалькова. « К сожалению, увеличилось количество жалоб на отказы в регистрации заявлений о преступлениях, а также на отказы в возбуждении уголовного дела. На факты волокиты, бездействия правоохранительных органов указано в ежегодных докладах 38 региональных уполномоченных. Значит, эта тема нас очень волнует. На незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела написано в 48 докладах наших уполномоченных», — сообщила федеральный омбудсмен.

Кроме того, Татьяна Москалькова отметила, что систему уголовно-процессуального законодательства необходимо совершенствовать. В частности, нужно реформировать стадию возбуждения уголовного дела, дать определение правового статуса заявителя о совершенном или готовящемся преступлении, оказывать заявителю бесплатную юридической помощь, а также наделить прокурора правом давать обязательные для следователя поручения, в том числе о возбуждении уголовного дела. Как сообщила Уполномоченный, проблемы потерпевших по делам об административных правонарушениях идентичны проблемам пострадавших от преступлений. «Необоснованное возбуждение дел об административных правонарушениях, отказы в административном преследовании виновных, отсутствие достаточных процессуальных гарантий прав потерпевших по делам об административных правонарушениях — это вопросы, по которым к нам обращаются люди», — отметила Татьяна Москалькова.

Комментируя итоги Координационного Совета российские уполномоченные по правам человека псковский омбудсмен Дмитрий Шахов отметил, что выбранная для обсуждения тема достаточно актуальна для всех регионов нашей страны, т.к. достаточно много жалоб поступает от жителей области, связанных с их правом на судебную защиту и полного возмещение вреда, причиненного преступлением, а также многочисленными отказами в возбуждении уголовных дел и признании граждан потерпевшими. Поэтому в целях повышения гарантий защиты прав граждан российские омбудсмены сформулируют свои рекомендации, которые будут направлены в органы государственной власти для совершенствования законодательства России и субъектов Российской Федерации, подчеркнул Дмитрий Шахов.