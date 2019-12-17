Общество

С 2020 года в программе переобучения предпенсионеров смогут участвовать все граждане старше 50 лет

С 2020 года по настоянию работодателей будет убран критерий о том, что обучать можно только тех людей, которые находятся в пятилетнем промежутке перед пенсией. Обучаться смогут все граждане, которым больше 50 лет. Об этом рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Получается, что у нас не будет взаимодействия с пенсионным фондом для официального подтверждения статуса предпенсионера. Это упростит процедуру для людей: сегодня исполнилось 50 лет, а завтра можно обратиться в службу занятости, чтобы пройти обучение», - зааявил Сергей Аржанников.

По мнению спикера, это очень важный и существенный шаг. «Работодатели не раз говорили о том, что им не очень выгодно отвлекать человека от работы, когда ему осталось всего несколько лет до выхода на пенсию Теперь этот срок увеличится» - заключил руководитель комитета по труду и занятости Псковской области .