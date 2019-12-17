Общество

Медведев предлагает подумать о модификации механизма покупки квартир для сирот

Премьер Дмитрий Медведев считает, что существующая схема получения детьми-сиротами квартир от государства нуждается в усовершенствовании.

«Это обязательство в классическом варианте возникло еще в советские времена, надо посмотреть, каким образом его можно было бы модифицировать так, чтобы оно было более современным. Не просто превращало такого рода решение в необходимость государства приобрести вот это жилье. Ситуации бывают разные», - сказал Медведев во вторник в подмосковных Горках на совещании, посвященном обеспечению сирот квартирами, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что сейчас сироты получают квартиры по договору социального найма. По словам премьера, этот договор «очень часто трансформируется в приватизацию», после чего жилье продается, сирота снова остается без квартиры и ему снова нужно искать жилье.

«Вот это уж точно является неправильным и, исходя из государственных интересов, и, конечно, из интересов конкретного гражданина», - сказал Медведев.

Поэтому, отметил он, для удовлетворения потребности сироты в жилье могут использоваться «различные правовые механизмы», а не только договор найма в текущем варианте. Вместе с тем, какие иные механизмы могут рассматриваться, Медведев не уточнил.

Премьер также напомнил, что сироты в некоторых случаях годами ждут положенные квартиры, часто вынуждены защищать свои права в суде, а некоторые из них обращаются к нему как к председателю правительства лично с просьбой о помощи.

Дети-сироты по закону имеют право на однократное получение квартиры в наем сроком на пять лет с возможностью неоднократного продления. Сироте должны выдать квартиру после исполнения 18 лет, выпуска из интерната, а также после возвращения из армии или из исправительной колонии. Тем не менее, в среднем по России период ожидания получения жилья детьми-сиротами составляет от 3 до 5 лет. В отдельных регионах этот срок составляет от 7 до 9 лет.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. признаны нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями 277 590 детей-сирот, из них в возрасте от 18 и старше - 186 561 человек.

Обеспечивают детей жильем субъекты. При этом федеральный бюджет с 2007 года предоставляет регионам помощь в виде субсидий с обязательным софинансированием. Общий объем средств бюджетов всех уровней, направленных на решение данного вопроса, за три года составил 104,6 млрд рублей. Законом о бюджете на 2020-2022 гг. предусмотрены субсидии регионам в размере 7,7 млрд рублей ежегодно для сокращения очередей.