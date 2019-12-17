Общество

Вера Емельянова: Федеральный центр может помочь регионам решить за 3-4 года проблему очередей детей-сирот на жилье

Дополнительные областные средства будут направлены на реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот в Псковской области. Кроме того, ожидается, что из федерального центра поступят средства, которые позволят ликвидировать накопившуюся в регионе с 2013 года очередь в течение 3-4 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация была озвучена сегодня, 17 декабря, на заключительном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Добавили более 4 млн рублей по сравнению с текущим годом, итоговая сумма составит около 173 млн рублей», - сообщила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.

В свою очередь первый вице-губернатор Вера Емельянова рассказала, что администрация Псковской области активно работает с федеральными органами исполнительной власти по выделению дополнительных средств на реализацию в регионе программы по обеспечению жильем детей-сирот.

«Губернатор провел несколько встреч на эту тему. На уровне министерства просвещения создана рабочая группа, которая подготовила целый пакет предложений по ликвидации в течение ближайших трех-четырех лет очереди в регионах, которая накопилась с 2013 года. Надеемся, что будут приняты решения о выделении дополнительных федеральных средств. Мы боремся, чтобы Псковская область в этих решениях нашла особое место с учетом нашего экономического положения и претендуем на 1% софинасирования. На сегодня такая программа финансируется 50 на 50», - поделилась первый вице-губернатор.