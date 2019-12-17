Общество

В 2020 году в Псковской области стартует проект по бесплатному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

1 января 2020 года В Псковской области стартует образовательный проект, который касается женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Проект направлен как на женщин, у которых есть работодатель, так и на тех, у кого нет работы. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников.

«В Псковской области на реализацию этого проекта предусмотрено порядка 9 млн рублей. Целевой показатель по обучению женщин - 156 человек за год. Он достаточно небольшой, но с учетом практики обучения предпенсионеров, мы можем сказать, что планируем обучить порядка 320 женщин», - заявил Сергей Аржанников.

Для незанятых женщин, тех, у кого нет работодателя, предусмотрена выплата стипендий в размере МРОТ. Если обучение предусматривает проезд и проживание в другом городе или области, это тоже будет оплачиваться. Также по этой программе могут обучаться и незанятые женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Образовательный проект будет действовать в рамках нацпроекта «Демография» направления «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

«Проект рассчитан до 2022 года и связан с увеличением количества садов и яслей в регионе. Понятно, что там будет достаточно большое количество рабочих мест», - заключил Сергей Аржанников.