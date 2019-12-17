Общество

Псковская область намерена решить часть задач за счет программы комплексного развития сельских территорий

Строительство очистных сооружений в деревнях Суханово и Горохово, приобретение сборно-разборной сцены и автотранспорта для управления образования Островского района - эти и многие другие вопросы можно решить за счет федеральных средств в рамках программы Минсельхоза по комплексному развитию сельских территорий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 17 декабря, на заключительном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил начальник комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, в Минсельхоз направлены заявки от восьми районов Псковской области, общей суммой в 2,3 млрд рублей. Одна из этих заявок - по Островскому району - уже получила утверждение.

«На следующий год потребуется разработать новые проекты, составить проектно-сметную документацию. Первоначально в бюджете было заложено около 64 млн рублей, чтобы выйти на финансирование в объеме 2,3 млрд рублей», - рассказал Николай Романов. Он добавил, что средства на софинансирование в 2020 году могут быть направлены из сэкономленных средств 2019 года.

Члены согласительной комиссии пришли к выводу, что этот вопрос будет отработан в администрации региона, а затем на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.