Общество

Новый продукт Псковского хлебокомбината поможет поддержать иммунитет ребенка

Здоровье детей - пожалуй, одно из самых больших желаний любого родителя. Мы все заботимся о своих детях, стараемся, чтобы они росли здоровыми, умными и счастливыми. Поддержать крепкий иммунитет ребенка, способствовать улучшению работы всего организма, улучшить зрение, стимулировать умственную и физическую активность поможет употребление в пищу хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами.

Псковский хлебокомбинат представляет булочку «Школьную». Это уникальный продукт, изготовленный со строгим соблюдением ГОСТ. Булочка обогащена микронутриентами: PP (никотиновая кислота), витамином В6 , витамином В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В9 (фолиевая кислота).

Уже сегодня булочку «Школьную» можно купить во булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината: