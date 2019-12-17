Общество

Депутаты предлагают запретить курить на кухнях коммуналок

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий распространить запрет на курение на комнаты общего пользования коммунальных квартир. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, пишет «Интерфакс».

Авторами проекта закона выступили первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, а также председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Николай Герасименко.

Законопроектом (863942-7) предлагается устранить законодательный пробел «в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, проживающих в коммунальных квартирах и вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью», говорится в пояснительной записке.

Так, в настоящее время запрет курения установлен в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

В то же время ввиду специфики коммунальных квартир, они в своем составе также имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры - кухня, коридор, санитарные помещения и так далее, говорится в проекте закона.

Депутаты предлагают запретить курение и в «помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

Предлагаемый законопроект, в случае его принятия, защитит от негативного воздействия окружающего табачного дыма жителей коммунальных квартир и таким образом защитит законные права и интересы некурящих граждан в том числе детей, пишут авторы.