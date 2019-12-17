Владимир Путин наградил Андрея Турчака за большой вклад в развитие парламентаризма

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую и общественную деятельность вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Соответствующий документ размещен на федеральном портале правовой информации, сообщает «Российская газета».
Кроме того, президент наградил депутатов Госдумы Андрея Ветлужских и Дмитрия Морозова, а также объявил благодарность сенатору Татьяне Кусайко. Почетной грамотой также отмечен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.