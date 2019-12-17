Общество

Три наказа избирателей включены в текстовую часть бюджета Псковской области 2020 года

По итогам работы согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый двухлетний период в его текстовую статью включили три поправки, подготовленные депутатами Псковского областного Собрания и отражающие исполнение наказов избирателей.

В частности, 2,1 млн рублей выделят на замену оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Куньинский детский сад «Лучик». На проведение газификации деревни Булынино Великолукского района планируется выделить свыше 21 млн рублей дополнительных средств. Кроме того, порядка 12 млн рублей заложат на капитальный ремонт Кузнецовской средней школе Себежского района, предусматривающий реконструкцию системы отопления.

Добавим, что часть наказов избирателей будет отражена в бюджете в составе предложений от администрации региона, а часть взята на контроль органами исполнительной власти для возможного решения в течение следующего года при наличии финансовых средств.

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Добавим, что сегодня, 17 декабря, согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов» завершила свою работу. На заключительном заседании представители исполнительной и законодательной власти единогласно проголосовали за обобщенную таблицу поправок, сформированную на основании предыдущих решений согласительной комиссии и предложений губернатора.