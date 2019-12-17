Общество

Борис Полозов: Закон о бюджете будет несомненно принят

Вице-спикер регионального парламента Борис Полозов считает, что согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области в этом году, как никогда ранее, показала высокую результативность согласованной работы по ранее неисполненным наказам избирателей. Таким мнением он поделился сегодня с журналистами после заключительного совещания комиссии, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу. Мы рассмотрели очень много вопросов - не менее семи десятков. В этом году, как, может быть, никогда ранее, мы подготовили поправки в закон о бюджете, которые получили и согласованное решение с администрацией региона, и отразили многие ранее не исполненные наказы избирателей», - поделился он.

По словам парламентария, на пятом, заключительном заседании согласительной комиссии ее члены рассмотрели итоги работы предыдущих четырех заседаний, которые вылились в финальную таблицу поправок к проекту бюджета.

«При рассмотрении мы поделили вопросы, предложения, замечания, которые предлагали их авторы, на несколько частей. Часть из них должна была найти отражение в попарвках к бюджету, принятому в первом чтении, а часть – в соответствующих постановлениях администрации региона, которые взяла их в проработку. Еще одна часть, тоже достаточно весомая, принималась к сведению. Эти вопросы обязательно будут в рамках текущей работы заксобрания и администрации области контролироваться, а при появлении возможности включаться в соответствующие программы и исполняться. И мы, как минимум два раза в год, будем возвращаться к ним для того, чтобы добиться исполнения», - заверил Борис Полозов.

Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заседания согласительной комиссии в этом году проходили достаточно конструктивно, с пониманием сути обсуждаемых вопросов со стороны и депутатов, и органов исполнительной власти. «Мы разбирались досконально в наших возможностях, необходимости дополнительной проработки или немедленного включения в план работы. Думаю, что все утвержденные на согласительной комиссии поправки будут рекомендованы и комитетом для рассмотрения на сессии, и депутатами на сессии будут поддержаны. Уверен, закон о бюджете будет несомненно принят», - резюмировал Борис Полозов.