Борис Полозов: Закон о бюджете будет несомненно принят

Вице-спикер регионального парламента Борис Полозов считает, что согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области в этом году, как никогда ранее, показала высокую результативность согласованной работы по ранее неисполненным наказам избирателей. Таким мнением он поделился сегодня с журналистами после заключительного совещания комиссии, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу. Мы рассмотрели очень много вопросов - не менее семи десятков. В этом году, как, может быть, никогда ранее, мы подготовили поправки в закон о бюджете, которые получили и согласованное решение с администрацией региона, и отразили многие ранее не исполненные наказы избирателей», - поделился он.
По словам парламентария, на пятом, заключительном заседании согласительной комиссии ее члены рассмотрели итоги работы предыдущих четырех заседаний, которые вылились в финальную таблицу поправок к проекту бюджета.
Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заседания согласительной комиссии в этом году проходили достаточно конструктивно, с пониманием сути обсуждаемых вопросов со стороны и депутатов, и органов исполнительной власти. «Мы разбирались досконально в наших возможностях, необходимости дополнительной проработки или немедленного включения в план работы. Думаю, что все утвержденные на согласительной комиссии поправки будут рекомендованы и комитетом для рассмотрения на сессии, и депутатами на сессии будут поддержаны. Уверен, закон о бюджете будет несомненно принят», - резюмировал Борис Полозов.