Общество

Боярский заявил, что продолжит сниматься в «Гардемаринах»

Народный артист России Михаил Боярский продолжит сниматься в фильме «Гардемарины», над которым уже многие годы работает режиссер Светлана Дружинина. Такое намерение актер подтвердил во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС, где встретился с журналистами в преддверии своего 70-летия.

«Продолжение "Гардемаринов", конечно, будет, потому что Светлана Сергеевна (режиссер фильма Светлана Дружинина) - совершенно неутомимая женщина, хотя она на 15 лет старше меня. Она уже снимает "Гардемаринов-4" и начала снимать "Гардемаринов-5", а в перспективе - 6, 7 и 8. И там у нас на съемках по-настоящему родственные отношения, потому что мы знакомы уже почти полвека», - сказал Боярский, напомнив, что еще в 1979 году снялся в телефильме Дружининой «Сватовство гусара», а в 1987 году был приглашен этим режиссером на главную роль шевалье Де Брильи в картину «Гардемарины, вперед!», где спел свою знаменитую песню «Ланфрен-ланфра».

«У нас со Светланой Дружининой и оператором Анатолием Мукасеем достаточно большая биография содружества. И с ними просто, потому что я их очень хорошо знаю - Свету и Толю: он мне часто подсказывает то, что не подскажет Света, и наоборот. Она приглашает, как правило, сниматься тех, с кем уже работала», - сказал актер.

Он назвал Дружинину «традиционным кинематографическим режиссером-классиком». «Когда я снимаюсь у нее, у меня такое ощущение, что я работаю в прошлом веке», - признался Боярский. Когда же ему приходится сниматься в фильмах режиссеров нового поколения, у него нередко остается впечатление, что для них не так важно, как ты снялся в том или ином эпизоде, а самое главное - насколько быстро это удалось сделать.

«Теперь я уже достаточно жесткий артист, и если мне что-то не нравится, я говорю что здесь, я считаю, надо так, а не иначе. Если же режиссер категорически настаивает на своем, я говорю: до свидания», - заключил Боярский, считающий, что режиссер и актер не должны на съемке мучить друг друга разногласиями.