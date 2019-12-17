Общество

Еще один гипермаркет низких цен открылся в Пскове

В Пскове появился еще один гипермаркет низких цен. Его открыла сеть гипермаркетов «Светофор». Магазин под названием «Маяк» работает на ул. Леона Поземского, 123а, сообщает «МК в Пскове».

Напомним, в Пскове работает два гипермаркета «Светофор». В продаже - товары по невысоким относительно других торговых сетей ценам. У гипермаркетов есть свой круг покупателей, однако псковичам стоит быть внимательными к слишком дешевым товарам. К примеру, несколько лет назад в псковских «Светофорах» продавали сливочное масло жирностью 72,5% по 19 рублей за упаковку. В составе были указаны только сливки. Росконтроль выяснил, что в масле этой марки молочного жира нет вообще.