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Общество

Еще один гипермаркет низких цен открылся в Пскове

18.12.2019 09:47|ПсковКомментариев: 1

В Пскове появился еще один гипермаркет низких цен. Его открыла сеть гипермаркетов «Светофор». Магазин под названием «Маяк»  работает на ул. Леона Поземского, 123а, сообщает «МК в Пскове»

Напомним, в Пскове работает два гипермаркета «Светофор». В продаже - товары по невысоким относительно других торговых сетей ценам. У гипермаркетов есть свой круг покупателей, однако псковичам стоит быть внимательными к слишком дешевым товарам. К примеру, несколько лет назад в псковских «Светофорах» продавали сливочное масло жирностью 72,5% по 19 рублей за упаковку. В составе были указаны только сливки. Росконтроль выяснил, что в масле этой марки молочного жира нет вообще.

Источник: Псковская Лента Новостей
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