Прекращена деятельность Совета по молодежной политике при главе города Пскова. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Елена Полонская «в целях повышения эффективности реализации молодежной политики в городе Пскове» и «совершенствования управления города».
Отделу по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы поручено разработать новое Положение о Совете по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «город Псков» в срок до 1 февраля 2020 года.
Напомним, Совет по молодежной политике был создан в Пскове в апреле 2016 года постановлением экс-главы города Ивана Цецерского как консультативно-совещательный орган в целях подготовки предложений и заключений главе Пскова по проблемным и перспективным вопросам деятельности органов местного самоуправления города в сфере молодежной политики.
Состав Совета формируется из числа активной молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающей на территории муниципалитета, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации молодежной политики, представителей органов местного самоуправления и утверждается постановлением главы города Пскова.
В соответствии с прежним Положением о Совете данный орган прекращает свою деятельность по инициативе не менее двух третей голосов от общей численности Совета или по инициативе главы города Пскова.