Общество

Прекращена деятельность Совета по молодежной политике при главе города Пскова

Прекращена деятельность Совета по молодежной политике при главе города Пскова. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Елена Полонская «в целях повышения эффективности реализации молодежной политики в городе Пскове» и «совершенствования управления города».

Отделу по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы поручено разработать новое Положение о Совете по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «город Псков» в срок до 1 февраля 2020 года.

Напомним, Совет по молодежной политике был создан в Пскове в апреле 2016 года постановлением экс-главы города Ивана Цецерского как консультативно-совещательный орган в целях подготовки предложений и заключений главе Пскова по проблемным и перспективным вопросам деятельности органов местного самоуправления города в сфере молодежной политики.

Состав Совета формируется из числа активной молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающей на территории муниципалитета, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации молодежной политики, представителей органов местного самоуправления и утверждается постановлением главы города Пскова.

В соответствии с прежним Положением о Совете данный орган прекращает свою деятельность по инициативе не менее двух третей голосов от общей численности Совета или по инициативе главы города Пскова.