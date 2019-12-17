Общество

До 31 декабря псковичи могут отказаться от перевода средств пенсионных накоплений

В 2019 году кампания по приему заявлений о переводе средств пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда в ПФР, из ПФР в НПФ или же из одного НПФ в другой завершилась 1 декабря. По предварительным данным, в Псковской области на 1 декабря было подано 404 заявления о переводе.

В то же время граждане могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи уведомления через портал Госуслуг необходима электронная квалифицированная подпись. Она выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России.

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг.

Все участники переходной кампании, согласно вступившему в силу в этом году порядку, получили уведомления о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств. Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда - одна из новых мер, введенных с 2019 года.

Помимо этого, также ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений. Оба изменения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика к другому.