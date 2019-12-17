Общество

Псковичи познакомились с новыми методиками кинестетики в уходе на дому в Белоруси

В рамках партнерского сотрудничества Псковского регионального отделения Российского Красного Креста с Витебской областной организацией Белорусского Общества Красного Креста при финансовой поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» (Германия) сестры милосердия и социальный работник из Пскова несколько дней стажировались в Витебске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения красного Креста, во время стажировки сотрудники Псковского Красного Креста познакомились с работой Медико-социальной службы «Дапамога». Уникальность службы состоит в оказании сестрами милосердия комплекса услуг на дому – медицинских, социальных и индивидуального ухода. В настоящее время в Витебской области 24 медицинские сестры милосердия по уходу на дому обслуживают 180 подопечных: одиноких, одиноко проживающих и инвалидов. Оказывают им не только медицинскую помощь и индивидуальный уход, но и социальную и хозяйственно-бытовую помощь. Следует отметить, что служба «Дапамога» оказывает услуги как на бесплатной, так и платной основе. Бесплатную помощь получают малообеспеченные одинокие люди пожилого и старческого возраста, с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Сотрудники Псковского Красного Креста стали участниками визитов медицинских сестер к своим подопечным и смогли убедиться, как ответственно сотрудники службы «Дапамога» обеспечивают профессиональную, компетентную помощь в решении медицинских и социальных задач, предоставляя услуги ухода и постоянного наблюдения за подопечными.

Во многом услуги, которые предоставляет служба в Витебске, схожа с деятельностью сестер милосердия Псковского Красного Креста. Однако, совершенно новым для псковичей стало применение кинестетики (науки о двигательных ощущениях человека) при оказании медико-социальной помощи на дому. Витебские коллеги специально организовали для коллег из Пскова мастер-класс, на котором псковичи смогли познакомиться с методикой кинестетики в уходе. С помощью коллег из Беларуси псковичи отработали приемы развития двигательных возможностей пациентов, узнали, как облегчить уход за подопечным, как повысить способность подопечного к самостоятельному проживанию и как найти индивидуальный подход к любому человеку, независимо от его возраста, заболевания или других физических ограничений. Насколько эффективны навыки кинестетики белорусские коллеги продемонстрировали на положительных примерах своих подопечных.

В завершение стажировочной поездки на рабочей встрече коллеги поделились лучшими практиками по продвижению интересов пожилых людей, рассказали о документообороте в работе медико-социальной службы «Дапамога». В свою очередь псковичи рассказали витебским коллегам о проектах, которые реализуются для пожилых людей в Пскове.

Напомним, что поездка псковичей состоялась в рамках проекта Псковского Красного Креста «Амбулаторная служба ухода и помощи пожилым людям, пострадавшим от национал-социализма, проживающим в Пскове». Проект имеет ограниченный срок и в августе следующего года закончится его финансовая поддержка со стороны фонда «Память, ответственность и будущее». Принимая во внимание острую потребность пожилых людей в медико-социальном сопровождении Псковский Красный Крест постоянно ведет работу по поиску попечителей амбулаторной Службы милосердия и приглашает новых друзей и помощников для поддержки работы с пожилыми людьми.