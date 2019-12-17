Общество

Псковичи могут получить бесплатную консультацию в сфере оборота недвижимости

21 декабря все желающие могут получить бесплатную консультацию в сфере оборота недвижимости. Кадастровая палата по Псковской области приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в бесплатных консультациях по вопросам недвижимости.

Совместный прием будут вести специалисты Кадастровой палаты, управления Росреестра и Псковского юридического департамента.

Консультации пройдут с 15:00 до 16:00, по адресу: здание Кадастровой палаты, город Псков, улица Рабочая, дом 11 (вход со двора), кабинет №407.