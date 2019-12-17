Общество

Четыре школьных музея Псковской области присоединились к проекту добровольной сертификации Музея Победы

Четыре школьных музея Псковской области присоединились к проекту добровольной сертификации, предложенному московским Музеем Победы. Это МБОУ «Середкинская средняя общеобразовательная школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Естественно-математический лицей № 20» Пскова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 Порхова», СОШ №3 Порхова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФГБУК «Музей Победы».

Всего же с начала старта программы 15 ноября ее участниками стали 70 учебных заведений из 35 регионов России - от Крыма до Хабаровского края.

Программа добровольной сертификации «Школьный музей Победы» направлена на создание единое музейного информационного пространства. Партнерам проекта окажут научно-методическую и организационную помощь. Участники смогут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики, опытом создания современных экспозиций, узнают о новых интерактивных формах работы со школьниками.

Пройти добровольную сертификацию могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленными в рейтинге лучших школьных музеев страны.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подробности на сайте Музея Победы.