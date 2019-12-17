Общество

Госдума приняла закон о сжигании мусора

Мусор разрешат сжигать только после сортировки и извлечения из него всех полезных фракций, а средства, поступившие от предприятий в качестве экологического сбора, будут тратить на утилизацию отходов и другие природоохранные предприятия. Закон об этом Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Парламентская газета».

Документ вносит изменения в Закон «Об охране окружающей среды». Предполагается, что экологический сбор разрешат тратить только на природоохранные мероприятия и утилизацию отходов. Также предусматривается, что тарифы на энергетическую утилизацию подлежат государственному регулированию, а при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора будут учитывать его затраты на энергетическую утилизацию.

Во втором чтении в законопроект была добавлена норма, которая включает в понятие «утилизация отходов» сжигание мусора. При этом вводится запрет на сжигание мусора, содержащего полезные фракции и не прошедшего сортировки.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, закон стимулирует переработку отходов, обязательную экологическую экспертизу мусоросжигательных мощностей. Он подчеркнул, что это «не отрывает дорогу к сжиганию мусора».

«Мусор сегодня горит на 14 тысячах свалок, которые расположены по всей территории России и занимают 4 млн гектаров. Он горит в дождь, в снег, круглосуточно и в любую погоду, — сказал Бурматов. — Мы не можем смириться с существующим положением дел, поэтому мы поддерживаем переработку, раздельное накопление отходов».