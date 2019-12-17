Общество

Госдума приняла закон о реформе цифровой подписи в РФ

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о реформе системы выдачи электронной подписи (ЭП) частными удостоверяющими центрами (УЦ) - им разрешат работать с физлицами и быть «доверенными лицами» Федеральной налоговой службы (ФНС) в выдаче сертификатов юридическим лицам.

Как сообщает «Интерфакс», поправки в правила аккредитации удостоверяющих центров (ФЗ «Об электронной подписи») были внесены в Госдуму в начале июля рядом сенаторов, получили одобрение правительства и вызвали замечания со стороны бизнеса.

Согласно документу, минимальный размер собственных средств (капитала) удостоверяющих центров должен составлять не менее чем 1 млрд руб. либо 500 млн руб. при наличии не менее чем в 75% регионов РФ одного или более филиалов либо представительств. Сейчас минимальный порог для работы УЦ установлен на уровне не менее 7 млн руб. чистых активов. Кроме того, компания должна будет получить лицензию на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем. Срок аккредитации УЦ сокращается с 5 до 3 лет.

Еще одна новация - это делегирование полномочий по выдаче квалифицированной электронной подписи ФНС (для юридических лиц), ЦБ (для финансовых организаций) и казначейству (для госслужащих).

При этом, как пояснил ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в ходе обсуждения в закон была внесена норма, которая позволяет ряду УЦ работать как с физлицами, так и с юридическими лицами.

«УЦ, которые будут выдавать электронные подписи, будут являться не только ФНС, казначейство и Банк России. Будут агенты у ФНС, которые должны соответствовать требованиям, жестким требованиям», - сказал Аксаков.

«У нас основной рынок это - не юридические лица, а физические лица (...). Коммерческие УЦ будут работать на этом рынке, у них это право сохраняется, и, соответственно, все возможности для конкуренции на этом рынке остаются», - также добавил он.

Закон уточняет правила признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права. Они будут признаваться только в случае заключения соответствующих международных соглашений. Кроме того, прописывается создание правительственной комиссии, уполномоченной на принятие окончательного решения об аккредитации удостоверяющих центров. Заявку в комиссию будет подавать уполномоченный орган. Состав комиссии и порядок принятия ею решений утвердило правительство. При этом прописывается, что не менее 30% членов правительственной комиссии должны быть представителями АНО «Цифровая экономика».

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 г., в части квалифицированных электронных подписей для физических лиц - с 1 января 2021 г.