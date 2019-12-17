Общество

Вера Емельянова вручила ключи от 18 новых спецавтомобилей районным Центрам социального обслуживания

Очередная партия специализированного автотранспорта для социальных организаций поступила в Псковскую область в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в торжественной обстановке вручила ключи от 18 машин руководителям Центров социального обслуживания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Автомобили «Лада Ларгус» и «ГАЗель Соболь», поступившие в регион, оборудованы всем необходимым для перевозки пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они были распределены в 16 муниципалитетов Псковской области.

«Отличное событие для всей социальной системы региона. Эти машины — настоящий предновогодний подарок, который позволит повысить доступность и эффективность социальных и медицинских услуг. Появление специализированной техники положительно повлияет на демографическую ситуацию в регионе, в частности, на увеличение продолжительности жизни граждан», — отметила вице-губернатор.

Вера Емельянова лично ознакомилась с оснащением автомобилей и оценила новые возможности социальных учреждений, которым теперь будет значительно легче доставлять пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных деревень в лечебные учреждения для прохождения медицинских обследований и диспансеризации.

Напомним, первая партия спецтранспорта в количестве 11 машин поступила в регион в ноябре текущего года. Ключи от автомобилей представителям районных Центров социального обслуживания вручал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области в рамках национального проекта «Демография» приобретено 29 единиц автотранспорта российского производства. На эти цели выделено более 22 млн рублей из федерального бюджета. Все машины приступили к работе на базе учреждений, в которые были направлены.