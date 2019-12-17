Общество

В весеннюю сессию приоритетом депутатов станет решение жилищных проблем детей-сирот

В весеннюю сессию депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят способы решения жилищных проблем детей-сирот, сказал спикер палаты Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии 18 декабря, сообщает «Парламентская газета».

«В рамках рабочей группы вырабатываются предложения, и надеюсь, что мы в январе-феврале максимум выйдем с разными инициативами, которые помогут решить эти вопросы, которые ждут сотни тысяч наших граждан, дети-сироты», — сообщил спикер.

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Он отметил, что пока эта проблема усугубляется в регионах, испытывающих сложности с бюджетом.