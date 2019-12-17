Общество

Награждение победителей и лауреатов конкурса «ПрофПрактики» состоится на новогодних профсоюзных балах

Награждение победителей и лауреатов конкурса «ПрофПрактики», который Псковский облсовпроф проводил в течение 2019 года, пройдет на новогодних профсоюзных балах в Великих Луках и Пскове. Великолукский бал состоится 24 декабря, псковский – 26 декабря. Всех гостей профсоюзных новогодних мероприятий ожидает праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, бальные танцы, конкурсы, песни, а победители и лауреаты конкурса получат заслуженные награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского облсовпрофа.

Напомним, что конкурс «ПрофПрактики» был объявлен Псковским облсовпрофом 18 февраля. Его целью было выявление лучших профсоюзных практик в сфере правозащитной деятельности, а также в области культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и другой социально значимой работы профсоюзного актива Псковской области. Приём заявок на конкурс «ПрофПрактики» продолжался до 30 ноября, с 1 по 15 декабря шло интернет-голосование за участников конкурса, 16-17 декабря в Псковском облсовпрофе работало жюри, члены которого также сделали свой выбор. Победители и лауреаты определялись в коллективных номинациях «ПрофЗащита», «ПрофСвет», «ПрофЭнергия», а также в индивидуальных – «ПрофОпыт», «ПрофДвижок», «ПрофГенератор», «ПрофОрг».