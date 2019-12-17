Общество

Псковская таможня: нормы беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях изменятся

С 1 января 2020 года изменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) и размеры таможенных платежей, которые необходимо уплатить при превышении установленных норм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В настоящее время, если в течение одного календарного месяца и в адрес одного получателя пришел товар в МПО на сумму до 500 евро и весом не больше 31 кг, то таможенные пошлины не взимаются. Всё, что сверх этой нормы, облагается пошлиной в размере 30% от суммы превышения, эквивалентной 500 евро, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

С 1 января 2020 года беспошлинный лимит снизится с 500 до 200 евро за одну посылку. Размер пошлины сократится вдвое и составит 15% от стоимости ввозимых товаров, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы. Весовые нормы останутся прежними - не более 31 кг. Но при этом снимаются ограничения по времени: в адрес одного физического лица без уплаты таможенных пошлин в течение месяца может поступить несколько посылок. Если норма беспошлинного ввоза товара в МПО превышена, заказавший посылку из-за границы гражданин получит таможенное уведомление. В нем будут указаны сведения о почтовом отправлении и требования таможенного органа. Далее следует обратиться на таможенный пост, который указан в уведомлении, предоставить дополнительные сведения о товаре и в случае необходимости – уплатить таможенные платежи.

Не стоит забывать и о том, что физическим лицам не все товары разрешены к ввозу/вывозу и пересылке в МПО для личного пользования. Запрет касается различных технических средств, таких, как например, шариковая ручка со встроенной видеокамерой и/или диктофоном, GPS-трекеры, детские игрушки со встроенным диктофоном, сверхминиатюрные видеокамеры. Наркотики и психотропные вещества, или другие незаконные вещества, запрещенные в стране назначения; контрафактная продукция; служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему; культурные ценности; алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво; любые виды табачных изделий и курительные смеси также остаются в перечне запрещенных к перемещению в МПО.

Таким образом, если в МПО среди заказанных товаров нет запрещенных к ввозу, соблюдены нормы беспошлинного ввоза, и в приложенных товаросопроводительных документах содержатся все необходимые для выпуска товаров сведения - то физические лица, получая заказ из-за границы в почтовом отделении, могут даже не знать о том, что он прошел таможенный контроль в местах международного почтового обмена.

Проконсультироваться о порядке перемещения товаров можно в правовом отделе Псковской таможни. Государственная услуга по консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, предоставляется бесплатно. Порядок предоставления государственной услуги можно узнать по номеру телефона (8112) 692 425. По телефону консультирование не осуществляется. Запрос о предоставлении консультации можно направить в Псковскую таможню письменно: средствами почтовой связи (по адресу: 180000, г. Псков, улица Воровского, д. 20.), средствами электронной почты (по адресу электронной почты: svc-psk-info@sztu.customs.ru) и через накопительный ящик для приема корреспонденции, расположенный при входе в административное здание таможни по адресу: г. Псков, улица Воровского, д. 20.