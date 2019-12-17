Общество

Избран новый председатель профкома студентов Великолукской сельскохозяйственной академии

Артем Щеголев избран новым председателем профкома студентов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов состоялась 17 декабря, в ходе ее работы был представлен отчет о деятельности организации за период с мая 2018 года по декабрь 2019 года, а затем состоялись выборы председателя профкома.

Артем Щеголев избран на эту должность единогласно. Товарищи пожелали новому председателю плодотворной работы и удачи во всех начинаниях.