Общество

Антон Минаков: От 2020 года я ожидаю большой предвыборной кампании и успехов на выборах

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой металлической крысе. Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков рассказал о главном, по его мнению, событии 2019 и о планах на следующий год.

- Антон Александрович, что, по вашему мнению, стало главным событием уходящего года?

- Главным событием года стал 30-летний юбилей Либерально-демократической партии России. Определенно для страны и для меня лично это один из самых ярких и важных моментов. Это единственная политическая партия в России, которая просуществовала столько времени. Я уверен, что подобных партий не будет. Что же касается региона, одним из важнейших событий 2019 года стало принятие закона, освобождающего солдат-срочников от уплаты транспортного налога. Мы провели четыре месяца за серьезной работой и делали все, чтобы закон был принят.

- Чего ждете от 2020 года?

- Как политик, в первую очередь, я ожидаю большой предвыборной кампании. Работы будет действительно много, ведь на кону более 1100 вакансий. Ну и, соответственно, жду успехов на самих выборах.

- Символом 2020 года станет Белая металлическая крыса. Боитесь ли вы грызунов?

- Грызунов я не боюсь, все детство у меня были хомячки. А в школьные времена у меня была даже белая крыса. Звали его Чип.

- Не планируете кому-то из друзей или коллег подарить символ года?

- Я боюсь, что если я кому-то подарю живую крысу, то это будет воспринято как оскорбление. Поэтому лучше не буду. А в виде сувениров и игрушек - безусловно.